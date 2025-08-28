政治評論家の田崎史郎氏が２８日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では続投姿勢を崩さない石破茂首相に対して、自民党内で石破おろしの動きが強まって前倒し総裁選を要求する流れとなるも、自民党総裁選管理委員会が、要求する場合は記名のうえ書面持参、要求した議員の名前を公表すると決定したことを伝えた。前倒し総裁選を要求するかの意思確認は９月８日が見込まれ、田崎氏は、氏名公表について「議員がどういう行動をした