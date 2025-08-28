声優の土師孝也（はし・たかや）さん（本名・加藤孝也さん）が27日に亡くなっていたことが、28日にわかった。72歳。所属事務所「アプトプロ」が公式サイトで発表した。 【写真】亡くなった土師孝也さん 公式サイトでは「令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしました」と土師さんの訃報を知らせた。 土師さんは1970年代から活躍するベテランの男性声優。テレビアニメ「北斗の拳」のトキ役や、アニメ「SPY×FAMILY」の