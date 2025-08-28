イギリス海軍最大の軍艦である、空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が28日午後、東京国際クルーズターミナルに入港しました。2025年4月にイギリスを出港し、8月12日から神奈川県横須賀市のアメリカ軍横須賀基地に寄港していたイギリス海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」は28日午後、甲板上にFー35Bステルス戦闘機を搭載し、東京都江東区の東京国際クルーズターミナルに入港しました。イギリス海軍の空母が日本に寄港するの