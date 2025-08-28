マツダ新型「“後輪駆動”セダン」発売へ！2025年3月に開催された「バンコク国際モーターショー」では、今後東南アジアエリアでの導入が期待される注目モデルが多数登場しました。中でも多くの注目を集めたのが、マツダのBEV（電気自動車）新型「MAZDA6e」。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ「“後輪駆動”セダン」です！（94枚）中国向けのMAZDA EZ-6を欧州向けに仕立てたミッドサイズセダンで、日本導入を期待する声も