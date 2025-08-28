JR東海とJR西日本、JR九州は、東海道・山陽・九州新幹線で「LINEからEX」サービスを10月4日に開始する。LINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」を友だち追加し、LINEアカウント連携と規約等に同意することで、クレジットカード情報を登録することなく、新幹線を予約できる。支払い方法は「PayPay」に対応する。会員登録は不要で、決済後には表示されるQRコードもしくは登録した交通系ICカードを使い、チケットレスで