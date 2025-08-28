レースクイーン（レースアンバサダー）で「レースアンバサダーアワード2024」受賞のモデル央川かこ（31）が28日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。雑誌のグラビア掲載とデジタル写真集発売を発表した。「【お知らせ】」と題し、「明日8／29(金)発売の『FRIDAY』にてグラビアを掲載して頂いていますそしてなんとデジタル写真集も同時発売」と伝えた。さらに、ピンクのランジェリー姿でバスタブに入ったショットを公開