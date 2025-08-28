8·î28Æü¡¢ÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÎ®G3¡¦¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê¥À2000m¡Ë¤Ï¡¢´äÅÄË¾Íèµ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¤¬¹ë²÷¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£ÃÇÁ³¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï3Ãå¡£Æ¨¤²Ç´¤Ã¤¿ÌµÇÔÇÏ¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ï2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥ºGC¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥³¥á¥ó¥È1Ãå¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¡Ö·ë²Ì½Ð¤»¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Þ¤¿¸Ù¤¬¤Ã¤¿»þ¤«¤éËÜÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤­¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À