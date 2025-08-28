◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４阪神（２８日・横浜）阪神・藤川球児監督が、約１か月ぶりに帰る本拠地での戦いに胸を躍らせた。長期ロード最終戦は今季ワーストの１試合３被弾を食らい、引き分けを挟んだ連勝は４でストップ。伊原は自身６連敗の７敗目を喫したが、振り返れば１４勝７敗１分け。手応え十分でＶロードを前進した。２９日から巨人との３連戦。「横浜でも大きな声援をいただきましたけど、久しぶりに甲子