アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24歳）が、8月27日に放送されたラジオ番組「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。ドラマで共演しているオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「すごい見たことない藤森さん出してこられちゃって」戸惑ったと語った。乃木坂46・久保史緒里と連続ドラマW「怪物」（WOWOW）で共演しているオリエンタルラジオ・藤森慎吾が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。久保によると