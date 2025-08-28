◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）広島は、２位・巨人を相手に同一カード３連勝に成功した。今季５度目で巨人戦だけで３度目。５月１３〜１６日以来１０４日ぶりの４連勝。３位・ＤｅＮＡまで１ゲーム差から変わりないが、２位まで２・５差に接近した。打線が、田中将に襲いかかった。初回２死一、二塁から末包が先制の適時二塁打。１点を追う展開となった２回は２安打１死球などで１死満塁と