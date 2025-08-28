◆イースタン・リーグ巨人２―１楽天（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山瀬慎之助捕手が、決勝の１号ソロをたたき込んだ。イースタン・楽天戦（Ｇタウン）に「９番・捕手」で先発出場。１点差の８回に同点に追いつき、なお２死走者なし、フルカウントから日当の高めに入った直球を強振。高々と上がった打球は左翼席へと飛び込む決勝弾となった。試合後はお立ち台に上がり、「１軍のレギュラーを一日でも早く取