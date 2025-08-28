義両親の世話や介護が「嫁の仕事」だと思われていた一昔前とは違い、現代のママたちは自分の意思で選択している人も多いのではないでしょうか。そんななか、ママスタコミュニティには「義両親の宿泊の世話について」というタイトルで、年少と1歳の子どもをもつ投稿者さんからこんな投稿がありました。『義叔母（義父の妹）の家はわが家から車で30分程。義両親の家は、車で高速道路を使い2時間半です。わが家はアパートなので義両親