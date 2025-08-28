2回を投げ終え、ベンチに戻る巨人・田中将。そのまま降板した＝マツダ巨人の田中将大投手が28日、広島戦（マツダスタジアム）に先発したが、序盤から打ち込まれ2回5失点で降板し、史上4人目の日米通算200勝の達成は持ち越しとなった。今季2敗目。試合は3―8で敗れた。前回登板の21日のヤクルト戦で5回1失点と好投し、4月3日以来の白星となる今季2勝目を挙げ、偉業まで1勝としていた。