6回広島1死一、二塁、モンテロが中前に適時打を放つ＝マツダ広島が4連勝。1―2の二回にファビアンの2点打などで4点を奪って逆転し、六回にモンテロの適時打、七回に中村奨の2ランで加点した。高が6回3失点で3勝目。巨人は4連敗。田中将は2回5失点で2敗目を喫した。6回3失点で3勝目を挙げた広島・高＝マツダ