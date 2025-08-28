「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは今季１軍初昇格の森唯斗投手が先発。粘りの投球で５回４安打２失点。今季初勝利を挙げた。初回に阪神・佐藤輝に先制２ランを許したが、二回２死二、三塁のピンチを無失点でしのぐと波に乗った。三回から五回は１人も走者を出さずに打者９人で抑え、打線の逆転劇を呼び込んだ。森唯は２３年限りでソフトバンクを戦力外となり、２４年からＤｅＮＡへ。先発での勝