洗練された女性の足元を彩る「ダイアナ」から、待望のWEB限定商品が登場しました。トレンド感のあるオブリークトゥのローファーに、今の気分にぴったりなクロエナメルとブロンズの新色がお目見え。オンラインショップ限定・数量限定での展開だから、特別感たっぷり。季節を問わず使える万能シューズで、あなたのスタイルを一層引き立ててくれます。 WEB限定カラーは2色展開 WEB限定カラー