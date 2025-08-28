「どの角度から見てもパーフェクト」オフショットが話題俳優の志尊淳が公式ファンクラブイベント「SSJ 2025 大阪公演」でのオフショットを公開し話題になっている。「SSJ 2025 大阪公演ありがとうございました来れなかった人たちも東京公演来る人たちもみんないつもありがとう。楽しかったー！LOVE SSJ」とインスタグラムにコメントし、24日に「東京建物 Brillia HALL 箕面」で行ったイベントの写真を公開。来場したファンへ