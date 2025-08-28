東京都内で6カ所の火葬場・斎場を運営する東京博善が、8月1日、2026年3月末で「区民葬」の取扱いを終了すると発表した。東京博善は終了の理由について、《制度設立時の低所得者の負担軽減という本来の趣旨と異なるものになっている》《区民葬を扱える葬儀社が限られており、不公平な制度である》などとしている。区民葬はもともと低所得者のために始められた制度で、東京23区在住の人なら誰でも利用可能。料金は大人で5万9600