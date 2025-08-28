9月1日の防災の日を前に、県内のスーパーで28日から備蓄商品の重点販売が始まりました。 ライフラインの停止に備え、日ごろから備蓄しておく「ローリングストック」とは？。 （店員） 「ローリングストックのお知らせ活動させていただいております。よかったら、手に取ってご覧ください」 災害が起きライフラインが止まった際に特に困るのが、飲料水や食料品です。 9月1日の防災の日にあわ