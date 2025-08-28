夏のプライベートショットに可愛いが止まらない元「=LOVE」のメンバーで、女優の齊藤なぎさ(22)が公開したプライベートショットが反響を呼んでいる。「夏まとめ。お友達と会ったり アクティブに活動するのが私にとっての息抜きなのです……！楽しかったあ！最近新しいカメラもゲットしたよ」とインスタグラムにコメントし、白色浴衣に薄ピンクの帯をあわせた和装姿や、涼しげなノースリーブのショットなど複数枚をアップし夏を