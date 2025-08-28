【料理時間ハンデマッチ鉄人VS凡人シェフ軍団】料理時間ハンデマッチがバージョンアップ！スタジオを飛び出し、実際のスーパーで買い出しを行う！岡村率いる“凡人シェフ軍団”は予算1万円で持ち時間が75分、一方、“鉄人シェフ”はたったの1,200円で持ち時間30分という究極のハンデマッチ！！料理のテーマは“小籠包”。ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？【凡人シェフ軍団】岡村隆史、長谷川雅紀