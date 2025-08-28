次週は9月4日よる7時54分から（関東ほか）、そのほか地域はよる8時から放送です！「ライフハックハンデマッチ家事プロ軍団VS凡人軍団」＆「カーナビの声を当てたらゴチになります！」の企画2本立て！！「ライフハックハンデマッチ」では家事を楽にするあっと驚くテクニック“ライフハック”で凡人軍団と家事のプロ軍団が対決！「カーナビの声を当てたらゴチになります！」では聞きなじみのある国民的タレントのナビ音声を聞きな