バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「DXテガナグール」(7,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「DXテガナグール」(7,150円)「DXテガナグール」は、変身アイテムであり巨大ロボでもある「グーデバーン」が誕生した時の姿「テガナグール」を、DXなりきりロボ玩具として商品化したアイテム。「DXグー