SNSを通じて知り合った女性からワインの投資ビジネスを持ち掛けられた70代の男性が現金5,400万円を騙し取られる詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは、静岡県掛川市に住む70代の男性です。警察によりますと、男性は2025年3月下旬、SNSを通じて知り合った女性からワインの投資ビジネスを持ち掛けられ、6月上旬までの間に、女性が指定する口座に11回にわたって、合計5,400万円を振り込みました。 その後、男性が女性に対して「