真っ昼間の犯行。鍵をかけたはずの事務所が狙われました。8月22日午後1時半ごろ、大阪・ミナミのバーに現れた男。手に袋を提げ、スマートフォンのライトを照らし事務所を物色しています。するとロッカーを開け、中から封筒などを取り出し、手元の袋へと突っ込みます。そして、ロッカーを開けたまま立ち去っていきました。店長によりますと、封筒に入れていた現金約50万円や従業員の給料明細などが盗まれたということです。店長は「