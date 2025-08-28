テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が２７日に放送され、フリーアナウンサー・森香澄が出演した。この日の企画は「ヤンチャ武勇伝で香澄先生を惚れさせろ！」。カカロニ・栗谷、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎、レインボー・ジャンボたかおが競い合った。栗谷は「ずっとヤンキーに憧れてて。２０歳の時に『じゃあ、ヤンキーになろう』と思って。地元のコンビニにたむろってるヤンキーに声かけて『ちょっと仲間に入