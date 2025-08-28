女優の榮倉奈々（37）が28日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。榮倉は水辺の道を散策した様子を掲載。夏を感じさせるファッションで美しいスタイルをを公開した。ファンからは「脚細！長！」「夫婦で撮りあってるのかな？って思っただけでニヤニヤする」「足、肩、奇麗可愛い！！！」「同じ人間と思えない」「夏満喫してますね」「ほんっとスタイル抜群」「骨格からして美人」の声が届いた。