人気アニメ「北斗の拳」トキ役や映画「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役などを務めた声優で芸能事務所「アプトプロ」の代表取締役社長・土師孝也（はし・たかや、本名加藤孝也＝かとう・たかや）さんが27日に心筋梗塞のため死去した。28日、同事務所が発表した。東京都出身、72歳だった。事務所の公式サイトで「【訃報】土師孝也」として更新し、「弊社代表取締役社長加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳）令