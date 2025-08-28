バンダイは、『SDガンダム外伝』より「SDガンダム外伝ラクロアの勇者〜復刻編〜」(5,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「SDガンダム外伝ラクロアの勇者〜復刻編〜」(5,000円)「SDガンダム外伝 ラクロアの勇者〜復刻編〜」は、35周年を迎えるSDガンダム外伝の第一作であるカードダス『SDガンダム外伝 ラクロ