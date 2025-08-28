ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は3日目を終えた。海野康志郎（37＝山口）は6号艇の3日目1Rで2コースに前付けすると差して2着を確保。「これはデカい。仕上がりもいいと思う」と舟足もまずまずだ。減量の努力も実を結んでいる。「（7月の）オーシャンカップに向けて5月から頑張った分が来ている。ただ、3日目は限界を超えていたので少し体重を戻したい」とベストパフォーマンスを発揮できるよう体勢を