ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は3日目を終えた。西山貴浩（38＝福岡）が準優進出に望みをつないだ。3日目9Rでインからコンマ11のトップスタートを決めて逃げ切り勝ち。待望のシリーズ初勝利を挙げた。「行き足は悪くない。ただ、出足が全然ない。いろいろやったけどいい反応がなかった。電気を換えてみる」。懸命の整備はまだ実っていないが粘り強い調整でいいところを探していく。4日目は1R6号艇