日本ハムは28日、根本悠楓投手（22）が千葉県内の病院で左肘関節のクリーニング手術を行い、無事終了したと発表した。投球練習再開まで約4週間の見通し。根本は球団を通じ「シーズン中に手術する事は悩みましたが、このままでは試合で良いパフォーマンスを出せないと思い決断しました。来年、チームの戦力になれるようにパワーアップして帰ってきたいと思います」とコメントした。