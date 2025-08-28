ＳＮＳでつながり、特殊詐欺などに関与する「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」への対策を強化するため、警察庁は生成ＡＩ（人工知能）で捜査情報を分析し、匿流の中核人物の特定を進める方針を固めた。詐欺拠点の摘発に向け、海外当局との連携も強化する。匿流は特殊詐欺や闇バイト強盗、悪質ホストクラブのスカウトなど幅広い犯罪に関与し、首謀者や犯罪収益を回収する「資金管理役」、実行役を募る「リクル