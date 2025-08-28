◇プロ野球セ・リーグ 広島8-3巨人(28日、マツダスタジアム)巨人が広島との3連戦3連敗で借金2となりました。巨人は1点ビハインドの2回、ランナー1塁で岸田行倫選手がホームランを放ち逆転します。しかし先発の田中将大投手はその直後、2本のヒットなどで1アウト満塁のピンチを招くとショートゴロを泉口友汰選手がファンブルし同点とされます。さらに自らの暴投とタイムリーでこの回4点を失い、田中投手は2回5失点で降板となりまし