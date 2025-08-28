ＥＣＢ議事録（7月24日開催分） 金利は概ね中立的な水準にあった 環境は例外的に不確実な状態が続いた 大半のメンバーがインフレ見通しを巡るリスクを概ね均衡していると認識 政策金利を現行水準に維持することで、貿易交渉の展開を見極める時間を確保できる 複数のメンバーがインフレリスクは下方へ傾いていると認識 現時点では、さらなる情報と不確実性の解消を待つことのオプション価値が高い 一部のメンバ&