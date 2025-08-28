iPhoneでAIとチャットするだけで、簡単にネイティブSwiftアプリを作成できるのが「Bitrig」です。開発者は「Bitrigを使えば誰でも簡単にSwiftUIと同レベルの洗練されたアプリを開発できる」と説明しており、超絶気軽にバイブコーディングが体験できるということで、実際に使ってみました。bitrighttps://www.bitrig.app/Bitrigは以下のURLにアクセスして入手可能です。bitrig on the App Storehttps://apps.apple.com/us/app/bitri