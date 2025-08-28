防衛省は28日、移設と返還が決まっていた長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所（前畑弾薬庫）に関し、日米合同委員会が移設先の施設の配置に合意したと発表した。隣接する湾を埋め立てて火薬庫を整備し、弾薬輸送のための埠頭を造る。前畑弾薬庫は、日米合同委が2011年、同市の米海軍針尾島弾薬集積所に移設することで合意。移設先の施設配置が未定のままだった。同市基地政策局によると、今後の工事予定は把握していないと