秋の全国交通安全運動を前に、お笑いタレントの「はなわ」さんが警視庁の一日署長をつとめ、得意の弾き語りで交通安全を呼びかけました。28日午後、東京・港区ではお笑いタレントの「はなわ」さんが、警視庁麻布警察署の一日署長をつとめ、集まったおよそ350人を前に弾き語りを披露しました。また、交通ルールにまつわるクイズに挑戦したり、夜でも光る傘やタスキなどを紹介したりして、交通事故防止を呼びかけました。警視庁の日