上越市の高田城址公園でブロンズ像2基が盗まれているのが見つかりました。市は被害届を提出し、警察は窃盗事件として捜査しています。台座を残し、姿を消したブロンズ像。盗まれたのは上越市の高田城址公園にある2基のブロンズ像です。市によりますと28日午前8時半ごろ、近くにある歴史博物館の職員から通報があり、現地を確認したところ、公園内の2基のブロンズ像がなくなっているのが見つかりました。公園の遊歩道にはあわせて16