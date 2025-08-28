ロシアによる攻撃で負傷した女性を運ぶ救助隊員＝28日、ウクライナ・キーウ近郊（AP＝共同）【キーウ共同】「武力を使うことしか頭にない彼らとの和平など信じられない」。被害に遭った住民はロシアへの憤りをあらわにした。28日未明にミサイルが直撃したウクライナ首都キーウの5階建て集合住宅は、一部が屋上から無残に崩落し、内部がむき出しに。現場の当局者によると、子ども4人を含む13人が死亡。周辺には砂ぼこりが舞いガラ