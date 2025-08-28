DJIは、動画の収録などで利用できるワイヤレスマイク「DJI Mic 3」を8月28日（木）に発売した。クリッピングを防ぐ機能などを新たに搭載している。 2024年1月発売の「DJI Mic 2」を強化。トランスミッター（送信機）、レシーバー（受信機）、充電ケースという基本構成をとり、引き続き充電ケースによる充電しながらの移動に対応する。 トランスミッターの重量は16g。「DJI Mic 2」