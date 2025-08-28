「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡはアーチ攻勢で逆転勝ち。連敗を「２」で止めた。２点を追う二回、松尾が左翼席最上段に同点２ラン。四回、オースティンの右越えソロで勝ち越した。六回には、この日に１軍昇格した知野が左越え２ランを放ち、リードを広げた。今季初昇格した先発・森唯は、一回に阪神・佐藤輝に先制２ランを許したものの、その後は立ち直り、粘りの投球で５回４安打２失点。今季