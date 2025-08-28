東京の食品道具街でカラーベクが探した茶せん食に関わる道具が並ぶことで知られる東京・台東区の合羽橋に、首の太い屈強な外国人男性が現れ、食器を選んでいた。男性の正体は、野球のチェコ代表歴もあるマルティン・カラーベク外野手。日本の食文化や漫画に興味津々だという。異国のスポーツ選手まで虜にする、日本の魅力を聞いた。「お茶の道具がほしいんだ」、いくつもの店に出たり入ったりのカラーベクが探していたのは茶碗だ