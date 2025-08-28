2025年8月30日（土）・31日（日）の2日間、『第39回 おたるワインカーニバル in 都通り商店街』が開催されます。 例年『北の収穫祭 ワインカーニバル in おたる』として開催されていましたが、2024年9月の第38回をもって最後の開催となっていたイベント。しかし、その後、多くのファンから「ぜひ続けてほしい」と声が上がり、小樽駅や運河エリアからほど近い『都通り商店街アーケード』へ会場を移して今