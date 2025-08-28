電通本社が入るビル＝1月、東京都港区【ミュンヘン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）電子版は28日、電通グループが海外事業の売却を検討していると報じた。海外事業の持ち分の一部売却から撤退まで複数の選択肢を検討しており、売却額は数十億ドル規模の可能性があるとしている。複数の関係者の話として伝えた。FTによると、証券会社を通じて売却に関する打診を競合他社などに始めた。ただ売却するかどうかは決まって