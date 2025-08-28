【漫画】本編を読むページをめくるたびに飯テロ＆酒テロの連続で、思わずお腹が空いてきてしまう『晩酌の流儀』（「晩酌の流儀」製作委員会：原作、小石川カナリ：漫画/KADOKAWA）。忙しい日々を生き抜く社会人に贈りたい、美味しさと癒しが詰まった一冊だ。2022年夏に放送されて話題となった、ドラマシーズン１の完全コミカライズである。2025年6月からは「晩酌の流儀4〜夏編〜」が新たに放送され、改めて注目を集めている。