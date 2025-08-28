うだるように暑い日でも、一口で爽快感を得られそうな【セブン-イレブン】の「ミント系おやつ」にご注目！ 美味しそうな仕上がりで、充実したおやつタイムが満喫できるかも。今回はサンドイッチやわらびもちといった、チョコミント味に染まった変わり種の商品を紹介します。 ハッカ油が使われた「チョコミントサンド」 チョコミント味のおやつ系サンドイッチ。ハッカ油が使われた本格派な一品は、暑い日にもぴったりな食べ