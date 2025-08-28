イケメン俳優のノア・センティネオ（２９）が、実写版映画『ストリートファイター』に向けて肉体改造に取り組んだ姿を公開している。ノアは２５日、上半身裸の写真をＳＮＳに投稿して、ムキムキになった体を披露した。 【写真】腹筋がクッキリと割れてます！見事なボディ デイリー・メールによれば、その写真はカプコンの同名人気ゲームを実写化する同作でケン役を演じるノアが、シドニӦ