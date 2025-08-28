夜勤明けで疲れて帰宅したパパさんをお出迎えしたのは、可愛らしい2匹の黒猫さんだったそう。このアニメのワンシーンのような光景は、記事執筆時点で32万回再生を突破し「文句なしの可愛さ」「置き物みたい」「こんなんお仕事頑張れちゃう」「2人で寄り添って待ってたなんて可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：「可愛すぎるサプライズ」夜勤明けで疲れて帰宅したパパ→階段を上ったら…】