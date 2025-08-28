東宝は28日、俳優・吉沢亮・横浜流星共演の映画『国宝』（李相日監督）が「第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞」の日本代表作品に決定したことを発表した。【写真】珍しい2ショット!?ジャケット姿でビシッと登場した吉沢亮＆井口理李監督にとって、『フラガール』（2006年）以来、2度目の代表作品。今後は、米国アカデミー会員の審査を経て最終選考の15本が発表され、さらにそこから5本に絞られたノミネート作品が発表とな